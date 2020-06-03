دعوة المزارعين الى مراجعة الوزارة لاستلام المبيدات والادوية المجانية

دعت وزارة الزراعة، في بيان، في اطار الجهود المبذولة لمساندة القطاع الزراعي في ظل الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد ،جميع المزارعين لمراجعة المراكز الزراعية في المحافظات كافة، لإستلام المبيدات والأدوية الزراعية المجانية التالية :

– جنزارة: (لمكافحة مرض عين الطاووس على الزيتون ولفحة الكرمة على العنب).

– باسيلوس: (لمكافحة حافرة انفاق البندورة في الخيم البلاستيكية والزراعات الخارجية).

– الأناميد: “مادة الجذب والقتل” (لمكافحة ذبابة الفاكهة التي تصيب الأشجار المثمرة وذبابة الزيتون التي تصيب الزيتون ) .

– الزيت المعدني: (للرشة الشتوية ومكافحة العناكب على الأشجار المثمرة والحمضيات).

كما تذكر وزارة الزراعة بالخط الساخن لتلقي الشكاوى والإقتراحات عبر الرقم 81964621 وعبر الموقع الإلكتروني www.agriculture.gov.lb .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام