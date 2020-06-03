نجار استقبل وزير الصحة ومديري النقل البري والبحري والطيران المدني والحسن يؤكد أن المطار لن يعاود عمله بشكل طبيعي قبل نهاية حزيران

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، اليوم في مكتبه، وزير الصحة العامة حمد حسن على رأس وفد من بلدية بعلبك الهرمل. وكان “عرض للمستجدات الراهنة في البلاد، وحاجات انمائية ضرورية ملحة تشكل خطرا على السلامة العامة، واعطاء الاولوية اللازمة لهذه الملفات ضمن الامكانات المتوافرة في الوزارة، اضافة الى متابعة مرسوم يعود لمنطقة بعلبك”.

واطلع الوزير نجار من المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي على تقدم عمل معالجة الاشغال غير القانوني على الاملاك العامة البحرية بموجب القانون رقم 64 الصادر بتاريخ 20/10/2017 والقانون 132 تاريخ 30/4/2019 والاجراءات المتخذة بحق المخالفين بتسديد الغرامات المترتبة عليهم بموجب القانونين المذكورين اعلاه. اشارة الى ان الغرامات وضعت من 1/1/1994 لتاريخ 1/12/2019 وجاري العمل حاليا على اصدار اوامر التحصيل بالغرامات المترتبة على المخالفات للعام 2020.

وبحث وزير الاشغال العامة والنقل مع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن الإجراءات اللوجستية التي اتخذت لمواكبة إعادة افتتاح المطار لجهة وضع العوازل وتحديد مساحات التباعد وغيرها من التدابير الجديدة التي ستشمل أيضا إجراء فحص الـPCR قبيل توجه أي مسافر إلى بيروت.

وأشار الحسن الى أن “المطار لن يعاود عمله بشكل طبيعي قبل نهاية شهر حزيران الحالي”.

وأعطى نجار التوجيهات بالمتابعة الدائمة، ووضع الخطط والاستراتيجيات في الظروف الحالية التي يواجهها لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام