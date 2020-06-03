مظاهرات واحتجاجات وحرائق في فرنسا تماشياً مع مقتل جورج فلويد

عمّت المظاهرات شوارع فرنسا منذ الأمس منددة بالعنصرية على خلفية مقتل الأمريكي جورج فلويد. وكتبت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” عن تجمع 20 ألف متظاهر أمام مبنى محكمة العدل الفرنسية رغم حظر التجوال الذي فرضته الشرطة. وانتشر على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي فيديو لآلاف المتظاهرين في شوارع باريس وهم ينددون بالعنصرية الأمريكية ضد المجتمع الأسود. دورهم رواد الموقع المذكور نشروا مقاطع فيديو لأعمال شغب، رافقها استخدام القنابل الغازية المسيلة للدموع. بالإضافة لفيديو آخر يظهر اشتعال الحرائق وتكسير واجهات المحلات.

يذكر أن المئات من المتظاهرين تجمعوا، أمس الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة الأسترالية سيدني، احتجاجا على مقتل الأمريكي جورج فلويد، ولدعم السكان الأصليين في أستراليا. وتوفي جورج فلويد (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه. منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني. وأصيب عدد من رجال الشرطة، بطلقات نارية خلال أعمال شغب في مدينة سانت لويس، بولاية ميسوري الأمريكية.

ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل مع المحتجين، مهددا باستخدام “القوة العسكرية غير المحدودة” في حال اقتضت الضرورة ذلك. كما توعد ترامب من وصفهم بمنظمي الفوضى في البلاد ومنظمة “أنتيفا” بسنوات طويلة في السجن، بعد المظاهرات التي اندلعت في أرجاء البلاد.

المصدر: سبوتنيك