الرئيس العراقي يؤكد ضرورة توسيع آفاق التعاون مع إيران في قطاعي الكهرباء والمياه

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية التنسيق بين بلاده وإيران وتوسيع آفاق التعاون خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، ولفت إلى أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع التي تشهدها المنطقة.

ونقل بيان صادر عن الرئاسة العراقية عن الرئيس صالح قوله، خلال استقباله وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان في بغداد الأربعاء، تأكيده على “ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحقق التطور والرفاهية للشعبين الجارين”.

كما أشار إلى “أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب”. من جهته، أكد وزير الطاقة الإيراني، مجددا “استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع العراق ودعمه في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار في مجال الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات”.

المصدر: سبوتنيك