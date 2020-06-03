مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اطلقت مشروع إنشاء خزان مياه لتغذية منطقة الشرحبيل

أطلقت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وبرنامج دعم المجتمع المحلي الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بالتعاون مع بلدية بقسطا، مشروع إنشاء خزان مياه علوي سعة 300 متر مكعب في البلدة لتغذية منطقة الشرحبيل.

وتم اطلاق المشروع في أوديتوريوم المؤسسة في حضور رئيس بلدية بقسطا والمهندسين المشرفين على المشروع، وجرى خلاله التواصل مع ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الكترونيا، لمناقشة المرحلة الأولى من المشروع وعرض المراحل المقبلة وأدوار الأطراف كافة.

وسيؤمن المشروع المياه لحوالي 11500 مستفيد بتكلفة 185000 الف دولار اميركي ويتضمن حلا نهائيا لمشكلة المياه التي تعاني منها منطقة الشرحبيل، وسيتم انجازه خلال سبعة أشهر، وذلك ضمن برنامج تحسين خدمة المياه في الجنوب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام