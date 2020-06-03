تسجيل 8536 إصابة كورونا جديدة في روسيا والإجمالي 432277 إصابة 

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 8536 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1842 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 432277 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 432277”. وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1842، و736 بضواحيها، وسجلت مدينة سان بطرسبورغ 380 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 8972 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 195957 ألف شخصا”. وأشار المقر إلى تسجيل 178 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 5215 شخصا. وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا.

المصدر: سبوتنيك