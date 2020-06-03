المركز التربوي نشر روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية ليوم الإثنين 1 حزيران 2020

نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بثت ليوم الإثنين 1 حزيران 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الدروس التّلفزيونيّة المذكورة ، عبر الدخول إلى منصّة التّعلم الرّقميّ
Digital Learning Initiative https://dl.crdp.org
أو الضغط عبر الضغط على الروابط الآتية:
مادة علم الاجتماع : الخصائص السوسيولوجية لسكان لبنان / الصّفّ الثّانوي الثّالث – فرع الاجتماع والاقتصاد
https://www.youtube.com/watch?v=h-lbVDt1tGo
مادة علم الاجتماع: المجتمع اللبناني – اتخاذ القرارات في المجتمع المحلي / الصّفّ الثّانوي الثّالث – فرع الاجتماع والاقتصاد
https://www.youtube.com/watch?v=hp974nK0NuQ
Mathématiques: Coniques-Ellipse 3 / 3eme Annee Secondaire – SG
https://www.youtube.com/watch?v=t2a_UN0mzt0
Mathematics: Conics-Ellipse 3 /Third Secondary – SG
https://www.youtube.com/watch?v=fhvP4ilgtqs&t=12s
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام