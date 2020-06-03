وزير الخارجية التركي: الولايات المتحدة تمارس التمييز العنصري

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن مقتل المواطن الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد، على يد شرطي أبيض، في مدينة مينيابوليس، “أمر غير مقبول”، لافتًا إلى أن “الولايات المتحدة تمارس التمييز العنصري”. وقال تشاوش أوغلو، في لقاء مع قناة 24 التركية، الأربعاء “لا يصح تحول الاحتجاجات في الولايات المتحدة إلى أعمال تخريبية”. واستطرد “إعلان (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب “حركة أنتيفا” منظمة إرهابية قرار يعود له، ولكن على الولايات المتحدة أن تبدي الحساسية نفسها عندما تعتدي هذه الحركة علينا”.

المصدر: سبوتنيك