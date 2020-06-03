إصابة شرطي في إطلاق نار في نيويورك

قالت الشرطة الأميركية إن واحد على الأقل من أفراد الشرطة اصيب، بعد أن ردت الشرطة على إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك أمس الثلاثا، واصابت مشتبها به وهو بحالة حرجة.

وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به أصاب شخصا واحدا على الأقل بالرصاص في منطقة مشروع كينجزبورو هاوسز للإسكان العام قبل أن تصل الشرطة وتطلق النار عليه.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن الحادث الذي وقع بعد التاسعة مساء لا علاقة له بالاحتجاجات على مقتل جورج فلويد الأميركي الأسود الذي لفظ أنفاسه بعد أن جثم شرطي بركبته على عنقه الأسبوع الماضي أو أعمال النهب والسلب التي أعقبت ذلك.

المصدر: وكالات