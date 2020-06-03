الحرمان من الطعام ليس حلا… 6 طرق للتخلص من الشراهة في الأكل وحماية صحتك

دفع الجلوس في المنزل لساعات طويلة الناس إلى الأكل بطريقة أكثر من المعتاد، ما تسبب بنوع من الشراهة وبالتالي زيادة معدلات الدهون وهو ما يؤثر سلبا على الصحة.

قام موقع “health line” الطبي بعرض مجموعة من الأمور يجب الالتزام بها للتخلص من هذه العادة.

اتباع نظام غذائي

خلافا لما يعتقده الكثيرون، فإن الانقطاع عن الطعام لفترات طويلة يؤدي إلى حدوث اضطرابات هرمونية، سوف تدفعك إلى تناول الأطعمة مرة أخرى ولكن بشراهة وبكميات كبيرة.

لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتناول الأطعمة الشهية، بكميات بسيطة دون حرمان.

تجنب السناكس

تناول السناكس الغنية بالكربوهيدرات، مثل “المقرمشات”، يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع والرغبة المستمرة في تناول الأطعمة بكثرة، لذا بجب استبدلها بالخضروات والفواكه الطازجة.

الابتعاد عن التلفزيون والموبايل

استخدام الهاتف المحمول أو مشاهدة التليفزيون أثناء الوجبات، سوف يؤدي لتناول كميات كبيرة من الأطعمة دون الانتباه لذلك الأمر، وبالتالي زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

وزن الطعام

من الطرق الفعالة للتخلص من الشراهة في الأكل، قياس حجم الأطعمة لأنه سيساعد على مراقبة السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، وذلك من خلال وضع الأطعمة مرتفعة السعرات في طبق صغير، وفي المقابل زيادة حصة الأطعمة الصحية، مثل تناول صحن كبير من السلطة التي تساهم في الشعور بالامتلاء.

تقسيم عبوة الطعام

تناول الأطعمة من العبوات المحفوظة فيها مباشرة، مثل تناول رقائق الشيبس من الأكياس، يتسبب في استهلاك كميات كبيرة منها دون الانتباه لذلك، و يجب الحرص على تقسيم العبوة على مدار اليوم.

الحذر عند تناول الحلوى

الابتعاد عن الحلويات خير وسيلة للتخلص من الشراهة في الأكل، لأن المكونات التي تدخل في تحضير الحلوى تتسبب في ارتفاع نسبة الغلوكوز بالدم، وانخفاضه بسرعة مرة أخرى، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع، ومن ثم استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة.

المصدر: سبوتنيك