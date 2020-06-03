غرفة التحكم المروري: سقوط 19 جريحاً في 13 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2020 - 07:32

غرفة التحكم المروري: سقوط 19 جريحاً في 13 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 9 mins 3 June، 2020
أخبار موقع المنار

المصدر: اخبار امنية وحوادث

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