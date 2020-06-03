أكثر من ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 106 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 30،20 بالتوقيت المحلّي (الأربعاء 30،00 ت غ) الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن عدد الذين توفوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بلغ 1081 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 180.106 شخصا.

أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة فبلغ مساء الثلاثاء 435.831.1 مصابا، بحسب المصدر نفسه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية