فنزويلا: اتفاق بين مادورو وغوايدو على مكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الفنزويلية والمعارضة، أن الرئيس نيكولاس مادورو اتفق مع زعيم المعارضة خوان غوايدو على تنسيق الجهود لتوفير موارد مالية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلدهما بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأميركية.

وجاء في وثيقة رسمية تلاها عبر التلفزيون الحكومي وزير الإعلام خورخي رودريغيز أن الطرفين اتفقا على التنسيق في ما بينهما لتأمين موارد مالية بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأميركية لتعزيز قدرة فنزويلا على التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكد معسكر غوايدو في بيان “توقيع خطة تعاون تقني للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن فيروس كورونا”.

بدوره أكد متحدث باسم منظمة الصحة للبلدان الأميركية لـ”فرانس برس” إبرام هذا الاتفاق من دون إعطاء تفاصيل، مكتفيا بالقول إن “منظمة الصحة للبلدان الأميركية تتخذ خطوات لدعم تنفيذه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية