ترامب: وسائل إعلام تدّعي كذبا أن مظاهرات الشغب كانت سلمية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2020 - 07:30

ترامب: وسائل إعلام تدّعي كذبا أن مظاهرات الشغب كانت سلمية

منذ 2 ساعة 3 June، 2020
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