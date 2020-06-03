استمرار تراجع الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 60 حالة في إحصائية أمس الاثنين، استمرارا لتراجع المعدل اليومي لضحايا الجائحة في البلاد.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 55 حالة، وبلغ 33530 شخصا منذ بدء التفشي في 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى استمرار تراجع حصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 29 مايو إلى 87 حالة، وفي 30 مايو إلى 111، وفي 31 مايو إلى 75، وفي 1 يونيو 60.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 318 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 233515.

وشهد معدل الإصابات اليومية بالتالي ارتفاعا بعد أيام من تراجع هذا المعدل، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 29 مايو 516 حالة، وفي 30 مايو 416، وفي 31 مايو 355، وفي 1 يونيو 178.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 41367 إلى 39893، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 424 إلى 408 حالات.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 1757 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 158355 إلى 160092 شخصا، بينما تجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.477 مليون.

وسبق أن قررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، ومن المتوقع أن تعيد حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد اعتبارا من الأربعاء، ما يثير مخاوف لبعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.

المصدر: وكالات