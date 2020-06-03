خلية الازمة في القبيات: فحوصات الفيروس في البلدة كلها سلبية

اصدرت اللجنة الطبية في خلية الأزمة في القبيات بيانا جاء فيه: “من ضمن عملها في القبيات للتصدي لوباء كورونا المستجد، كان لخلية الأزمة بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي حملة ثالثة من الفحوصات قوامها 300 عينة جاءت كلها سلبية. ( ولقد أجرت الخلية حتى الآن ما مجموعه 700 فحص مخبري بنتائج_سلبية).

نشكر الله على أن البلدة ما زالت محمية من خطر هذا الوباء وذلك بفضل الإجراءات والتدابير المتخذة والتي يجب الاستمرار بتطبيقها وتدعيمها لأنها تشكّل لنا خشبة الخلاص.

إن خلية الأزمة ستعطي للمؤسسات التي شاركت في هذه الفحوصات المخبرية الأخيرة شهادة تعلق على باب المؤسسة تفيد بالنتيجة السلبية لعينة الكورونا المستجد التي أخذت من العاملين في هذه المؤسسة مع ذكر التاريخ. على أمل أن تشارك باقي المؤسسات التي امتنعت هذه المرة (وهي قليلة) في الحملة القادمة التي نعدكم بأنها ستغطي المؤسسات والمساكن التي لم نطلها حتى الآن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام