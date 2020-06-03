الاساتذة المتعاقدون في اللبنانية ثمنوا دور كرامي ووعد رئيس الحكومة بتحقيق مطالبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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June 3 2020 - 00:02

الاساتذة المتعاقدون في اللبنانية ثمنوا دور كرامي ووعد رئيس الحكومة بتحقيق مطالبهم

منذ 1 ساعة 2 June، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

عقد الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، اجتماعا في الفرع الثالث في طرابلس.

واصدر المجتمعون بيانا اشاروا فيه الى انهم تداولوا ب”أوضاعهم، وأوضاع الجامعة اللبنانية، وثمنوا الدور الذي قام به معالي الوزير فيصل كرامي استكمالا للقائه بوفد من الاساتذة المتعاقدين”، حيث حمل كتاب المطالب الذي تسلمه منهم لمناقشته مع دولة رئيس الحكومة حسان دياب خلال اجتماعهما ظهر امس. وابدى دولة الرئيس دياب اهتمامه بملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين خصوصا انه لا يكلف خزينة الدولة اعباء اضافية ويندرج في اطار التدرج الوظيفي، وقد وعد رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع مع المعنيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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