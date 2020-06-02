الناطق الرسمي باسم #اليونيفيل : لم يحصل تجاوز “للخط الازرق” في #العديسة وبالتالي لم تحصل انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (في اشارة الى دخول قوات العدو منطقة متحفظا عليها) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2020 - 22:32

الناطق الرسمي باسم #اليونيفيل : لم يحصل تجاوز “للخط الازرق” في #العديسة وبالتالي لم تحصل انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (في اشارة الى دخول قوات العدو منطقة متحفظا عليها)

منذ 23 mins 2 June، 2020
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