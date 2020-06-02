وزير الاقتصاد حدد سعر ووزن ربطة الخبز

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارا جديدا حدد بموجبه سعر ووزن ربطة الخبر وذلك استنادا للدراسة العلمية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمؤشر سعر ربطة الخبز، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف بالإضافة الى مستندات قدمها اصحاب الأفران تبرز مصاريف الصيانة وغيرها على سعر صرف الدولار.

ووفقا لما يلي تضمن القرار التالي:

– ربطة حجم كبير: زنة 900 غرام كحد ادنى بسعر 1500 ليرة لبنانية كحد اقصى.

– ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحد ادنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحد اقصى.

كما يحصر بحسب القرار انتاج الخبز اللبناني الأبيض بالحجمين المذكورين في القرار فقط.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام