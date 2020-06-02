شويغو يقترح على إسبر توحيد الجهود لمكافحة كورونا ويدعوه لحضور استعراض عيد النصر

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره الأمريكي، مارك إسبر، مكافحة جائحة فيروس كورونا والحوار بين البلدين في مجال السيطرة على الأسلحة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن شويغو اقترح على إسبر “توحيد جهود البلدين الرامية إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا بهدف ضمان الرد الفعال على مثل هذه الأوضاع في المستقبل، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الخبراء العسكريين المعنيين الذين قاموا بهذا العمل”.

وذكرت الوزارة أن شويغو “أعرب عن قلق الجانب الروسي من التدمير الممنهج من قبل الولايات المتحدة للاتفاقات الدولية في مجال السيطرة على الأسلحة، بما في ذلك اتفاق السماء المفتوحة”، في ظل إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 21 مايو نية بلاده الخروج منه.

ووجه وزير الدفاع الروسي إلى نظيره الأمريكي دعوة للمشاركة في الاستعراض العسكري، الذي من المزمع عقده في الساحة الحمراء وسط موسكو يوم 24 يونيو بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على النازية.

المصدر: وكالات