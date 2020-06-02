وزير الصحة عرض مع ماريو عون إنشاء مستشفى في الدامور والتقى لجنة تجهيز المستشفيات ووفد هيئة وهب الاعضاء

عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه بالوزارة، اجتماعا للجنة المكلفة بتجهيز المستشفيات الحكومية لاستكمال توزيع أجهزة حديثة على هذه المستشفيات، وذلك من ضمن استراتيجية رفع الجهوزية لمواجهة وباء كورونا.

من جهة ثانية، استقبل وزير الصحة وفدا من الهيئة الوطنية لوهب الأعضاء وزرعها، ضم نائب الرئيس الدكتور عماد شمص والمدير الطبي الدكتور أنطوان اسطفان والمنسقة العامة الدكتورة فريدة يونان، وتناول البحث الضوابط المعتمدة علميا وعالميا لعمليات زرع الأعضاء في ظل تفشي وباء كورونا، إضافة إلى أمور لوجستية متصلة بعمل الهيئة.

كما التقى النائب ماريو عون الذي أثار أهمية إنشاء مستشفى حكومي في الدامور، نظرا لحاجة المنطقة إليه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام