الوزير فهمي: قرار المفرد والمزدوج مستمر والتعبئة العامة قد تمدد لاسبوعين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2020 - 19:28

الوزير فهمي: قرار المفرد والمزدوج مستمر والتعبئة العامة قد تمدد لاسبوعين

منذ 29 mins 2 June، 2020
الوزير فهمي
لبنان
اشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بعد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، الى ان “قرار المفرد والمزدوج مستمر”، موضحا أن “هذا القرار يعود لمجلس الوزراء”.
وقال عن التظاهرات: “نحن مع التظاهر السلمي، اما الاستفزاز واقفال الطرقات فممنوع،وإذا كانت التحركات الشعبية سلمية ستجدونني امامهم”.
وتوقع “انعقاد المجلس الاعلى للدفاع نهاية هذا الاسبوع للبحث بتمديد حالة التعبئة العامة”.
ولفت إلى ان “مؤسسات الصرافة التي كانت اقفلت بالشمع الاحمر، ستعيد فتح ابوابها غدا الأربعاء وعددها حوالى 90”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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