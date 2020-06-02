وزارة الصحة اعتمدت مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية لإجراء فحوصات الكشف عن الفيروس

أعلنت كلية الصحة في الجامعة اللبنانية في بيان، عن ” انضمام مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة التابع للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا ولكلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، إلى قائمة المختبرات المعتمدة رسميا من قبل وزارة الصحة لإجراء فحوصات كورونا (COVID 19)، وقد بدأ فعليا بإصدار أولى نتائج العينات المرسلة من قبل الوزارة”.

وأوضح البيان أنه “تم اعتماد المختبر بعد تقييم الإمكانيات التقنية والفنية المتوافرة فيه ومستوى السلامة العامة التي يجب أن تراعيها المختبرات الطبية المكلفة بإجراء مثل تلك الفحوصات.

وذكر أن المختبر يمتلك محطة بيولوجية من المستوى الثاني (+) لحماية العاملين والبيئة المحيطة، فضلا عن الفريق الفني العالي الخبرة والكفاءة الذي يعمل فيه”.

وأشار الى أنه “بالتنسيق مع وزارة الصحة، يتعاون المختبر مع المستشفى الحكومي التخصصي بالتوليد وأمراض الكلى (Orange Nasseau) في طرابلس لإجراء فحوص الكشف عن كورونا في حال الاشتباه بها عند أي من المرضى”.

ولفت الى أنه “تزامنا مع الخطة التي وضعتها بلدية طرابلس لإدارة أزمة كورونا، اعتمد المختبر من قبل هيئة إدارة الكوارث في البلدية لإجراء فحوص كورونا وتحليلها وتزويد الجهات المعنية بنتائجها”.