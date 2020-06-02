إنتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 2 2020 - 19:28

إنتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية

منذ 1 ساعة 2 June، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة