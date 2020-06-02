بالصور ..دبابات وجنود العدو يتخطون السياج التقني في منطقة “كروم الشراقي” شرقي #ميس_الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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بالصور ..دبابات وجنود العدو يتخطون السياج التقني في منطقة “كروم الشراقي” شرقي #ميس_الجبل
منذ 1 ساعة
2 June، 2020
لبنان
افاد مراسل المنار ان”الدبابات وجنود العدو تخطوا السياج التقني في منطقة “كروم الشراقي” شرقي بلدة ميس الجبل جنوب لبنان”.
المصدر:
موقع المنار
كروم الشراقي
ميس الجبل
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