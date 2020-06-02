بالصور ..دبابات وجنود العدو يتخطون السياج التقني في منطقة “كروم الشراقي” شرقي #ميس_الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2020 - 19:28

بالصور ..دبابات وجنود العدو يتخطون السياج التقني في منطقة “كروم الشراقي” شرقي #ميس_الجبل

منذ 1 ساعة 2 June، 2020
الجيش الصهيوني
لبنان
افاد مراسل المنار ان”الدبابات وجنود العدو تخطوا السياج التقني في منطقة “كروم الشراقي” شرقي بلدة  ميس الجبل جنوب لبنان”.

المصدر: موقع المنار

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