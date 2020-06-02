وزير خارجية اليابان ردا على الربط بين مساعدة بلاده للبنان وتسليم كارلوس غص: لن نزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2020 - 17:56

وزير خارجية اليابان ردا على الربط بين مساعدة بلاده للبنان وتسليم كارلوس غص: لن نزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني

منذ 1 ساعة 2 June، 2020
اليابان
أخبار دولية - اليابان

رأى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الوزارة اليابانية وجوب ” ان نتجنب في الوقت الحالي، أي وضع من شأنه أن يجعل لبنان أكثر اضطرابا”.
ونفى ما قيل عن “ربط اليابان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان بتسليم كارلوس غصن الى اليابان”،وقال:مع تدفق اللاجئين السوريين والأزمة الاقتصادية وتمدد وباء COVID-19 الذي يواجهه لبنان، بالإضافة إلى الاخذ في الاعتبار الوضع العام في الشرق الأوسط، يجب أن نتجنب في الوقت الحالي، أي وضع من شأنه أن يجعل لبنان أكثر اضطرابا”.

المصدر: وكالات

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