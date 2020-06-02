كورونا في السعودية.. تسجيل 1869 إصابة جديدة و24 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و24 حالة وفاة.

وقالت الوزارة الثلاثاء “تم تسجيل 1869 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 89011، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 549 حالة”.

ولفتت الوزارة إلى “تسجيل 1484 حالة تعافي جديدة من الفيروس ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 65790 حالة”.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل 138 حالة وفاة بالفيروس و12285 إصابة خلال أسبوع”، ولفتت الى ان “الأرقام تدل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة”، وشددت على “ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتدابير الاحترازية”.

المصدر: روسيا اليوم