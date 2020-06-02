الولايات المتحدة: الاحتجاجات مستمرة.. والعاصمة الاقتصادية تحت حظر التجول

تخضع نيويورك، العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، لحظر تجول ليلي بعد تعرض محلاتها التجارية إلى عمليات تخريب ونهب، في مجرى الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد. وتعرضت متاجر فاخرة في منطقة منهاتن بنيوروك إلى أعمال نهب، مثل متجر “نايكي” و”ليغو” ومحلات بيع أجهزة إلكترونية في وسط المدينة، قبل أن يدخل حظر التجول حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 23:00 وحتى الساعة الخامسة صباحا الثلاثاء بالتوقيت المحلي. وفرضت السلطات الأمريكية حظر تجول في نيويورك ونحو 40 مدينة أخرى في البلاد، بعد الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الأمريكي الإفريقي، جورج فلويد، على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نشر آلاف الجنود المدججين بالأسلحة وعناصر من الشرطة “لوقف أعمال الشغب والنهب والتخريب والاعتداءات والتدمير الوحشي للممتلكات” في واشنطن وغيرها من المدن الأمريكية.

هذا وأفادت وسائل إعلام امريكية أن 5 أفراد من الشرطة على الأقل، أُصيبوا بطلقات نارية، خلال الاحتجاجات التي يشهدها عدد من المدن على خلفية مقتل الشاب جوروج فلويد. وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر في الشرطة إن أحد أفراد الشرطة أُصيب بطلق ناري في رأسه خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدينة لاس فيغاس. وفي حادثة أخرى تعرض شرطي لإطلاق نار قرب المحكمة الاتحادية في مدينة لاس فيغاس، والذي بدروه فتح النار ردا على ذلك. وفي مدينة سانت لويس بولاية ميسوري، أفادت إدارة الشرطة المحلية على “تويتر” أن 4 من ضباط الشرطة أصيبوا بطلقات نارية خلال الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.

وقالت إدارة الشرطة إن المصابين الأربعة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن إصاباتهم لا تشكل خطراً على حياتهم.

وفي سياق الأحداث التي تشهدها البلاد، دافعت إدارة شرطة روتشستر بنيويورك عن سلوك ضباطها بعد نشر مقطع فيديو يظهر رجلا أمريكيا من أصل إفريقي، يقاد في الأصفاد وهو يحاول بلا جدوى أن يشرح لرجال الأمن أنه ليس الشخص المطلوب. ولقي مقطع الفيديو هذا الذي يوثق لحظة القاء الشرطة القبض على أمريكي من أصول إفريقية بطريق الخطأ، تفاعلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية الاحتجاجات الواسعة الحالية التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل جورج فلويد، على يد رجل شرطة أبيض كتم أنفاسه لحظة اعتقاله.

ويأتي نشر مقطع الفيديو الذي صوره أحد المارة قبل عام، خارج حانة في شارع ثيردث ثيرد ستريت، في وقت تتواصل فيه المظاهرات في غالبية الولايات الأمريكية وفي دول أخرى احتجاجا على مقتل جورج فلويد. وقالت إدارة شرطة روتشستر في بيان صدر أمس، إن الرجل الذي احتجزه ضباط الشرطة كان تقريبا بنفس طول ووزن وعمر شخص آخر صدر أمر إلقاء القبض بحقه. وتحجج البيان بأن الرجل “لم يكن متعاونا في التعريف بنفسه للضباط”، الأمر الذي دفعهم إلى الشعور بأن لديهم “شك معقول” لاحتجازه. وعلى الرغم من أن الرجل أفرج عنه في وقت لاحق بعد أن قام الضباط بمراجعة هويته، إلا أن الحادثة أثارت عاصفة من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحصل مقطع الفيديو على ملايين المشاهدات في يومين.

المصدر: مواقع