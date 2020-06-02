مستوطنون صهاينة يعتدون على الأراضي الفلسطينية في أريحا المحتلة

جرف مستوطنون صهاينة أراض للفلسطينيين الثلاثاء شمال غرب مدينة أريحا شرق الضفة المحتلة، تمهيدا لإقامة جدار فصل في المنطقة.

وأوضحت مصادر فلسطينية ان “مستوطنين جرفوا أراضي المواطنين في منطقة تجمع عرب المليحات على طريق المعرجات شمال غرب مدينة”.

ولفتت المصادر الى أن “مساحة الأرض المجرفة تبلغ 350 دونمًا، وقريبة من مدرسة بدو الكعابنة الثانوية، في حين يسعى الاحتلال إلى إقامة جدار يفصل البؤر الاستيطانية عن التجمع”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “مستوطنين صهاينة طردوا المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم الواقعة في كيسان شرق بيت لحم، بحماية جيش الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم