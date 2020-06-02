تركيا وروسيا تسيران الدورية المشتركة الـ14 على طريق “إم 4” شمال غرب سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة وموسكو بدأتا الثلاثاء، تسيير الدورية المشتركة الرابعة عشرة على الطريق الدولي حلب-اللاذقية “إم 4” في ريف إدلب بشمال غرب سوريا، بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية. وقال بيان صادر عن الوزارة، “تركيا وروسيا تسيران الدورية المشتركة الرابعة عشرة على طريق (إم 4) بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين”. وبوقت سابق من اليوم أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في بيان، أنه “وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين الرئيسين الروسي والتركي في موسكو، في الـ5 آذار/مارس الماضي، جرى يوم 2 حزيران/يونيو (2020)، تسيير الدورية الـ14، الروسية التركية المشتركة على قسم من الطريق السريع إم-4، في منطقة خفض التصعيد في إدلب والتي تربط حلب باللاذقية”.

وشاركت مدرعتين من طراز “82إيه” وسيارة مدرعة من طراز “تيغر”، في الدورية المشتركة من الجانب الروسي، وجرى مراقبة حركة الرتل المشترك من الجو من خلال طائرات مسيرة تابعة للقوة الجو- فضائية الروسية. هذا ولم يتم الإعلان عن عن وقوع حوادث.

المصدر: سبوتنيك