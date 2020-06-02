الكويت تسجل 887 إصابة جديدة بـ “كورونا” وعُمان تحصي 576 حالة

سجلت وزارة الصحة الكويتية الثلاثاء، 887 إصابة جديدة بالفيروس التاجي “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة؛ فيما سجلت نظيرتها العمانية إصابة 576 شخصا بالعدوى، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وازداد إجمالي حالات الإصابة في الدولة ليصبح 28649، وارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 226 حالة. وذكرت الوزارة الكويتية أنها سجلت 1382 حالة تعافي من المرض المتسبب به الفيروس، ما يرفع إجمالي هذه الحالات إلى 14281. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج في المستشفيات الكويتية بلغ 14142، من بينها 187 حالة حرجة في أقسام العناية الفائقة.

وأجرت الجهات الصحية في الكويت 3325 مسحة جديدة للتقصي عن المصابين بـ “كوفيد 19″؛ ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى 300351. من جهتها، أفادت وزارة الصحة العمانية أن 209 مواطنين، و367 مقيمين، أصيبوا بـ “كوفيد 19″، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ الإجمالي العام 12799 حالة. وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للوفيات في سلطنة عمان بلغ 59 حالة؛ علماً أن العدد الإجمالي لهذه الحالات، يوم أمس، بلغ 50 حالة. ولفتت وزارة الصحة العمانية إلى أن العدد التراكمي لحالات التعافي من الإصابة بفيروس “كورونا” في السلطنة وصل إلى 2812 حالة. وتأتي الكويت رابعة، خلف السعودية وقطر والإمارات، في قائمة الدول العربية للإصابات بفيروس “كورونا”؛ بينما تحتل عُمان المركز السادس في هذه القائمة.

المصدر: سبوتنيك