الاتحاد الأوروبي: نشعر بصدمة كبيرة بعد مقتل جورج فلويد وندعم حق التظاهر السلمي

أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد ي”شعر بصدمة كبيرة بعد مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد في مدينة مينيابوليس، بولاية مينيسوتا”، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي “يؤيد التظاهر السلمي ويرفض العنف”. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي حول التمويل الخارجي لميزانية الاتحاد الأوروبي لسبع سنوات المقبلة “نشعر بصدمة بعد موت جورج فلويد ولذلك يجب ضمان على رجال إنفاذ القوانين احترامهم لحرية الآخرين وكيفية تطبيق القانون”. وتابع “هذا (مقتل فلويد) يجب أن يدان في كل مكان ونحن ندعم الحق في مظاهرات سلمية وفي نفس الوقت ندين أعمال الشغب والاعتداء”.

المصدر: سبوتنيك