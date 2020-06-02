هل عدت للعمل من مكتبك؟ إليك نصائح وقائية من فيروس كورونا في أماكن العمل

أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط نصائح بشأن الممارسات الوقائية الموصى باتباعها، في أماكن العمل، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.. فما أبرزها؟

أولاً، يجب المواظبة على مسح الأسطح والمستلزمات المكتبية، مثل المكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح. وفي حال تفشي فيروس كورونا المستجد في مجتمعك، قد تنصح السلطات المحلية جميع الأشخاص بتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة. ويساعد العمل عن بعد في الحفاظ على سير العمل وسلامة الموظفين في آن واحد.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة الامتثال لأي قيود محلية مفروضة على السفر أو التنقل أو التجمعات الكبيرة، مع أهمية العودة إلى النصائح الوطنية بشأن السفر قبل رحلات العمل.

وبالطبع، يجب الحرص على تقديم أقنعة الوجه الطبية أو المناديل الورقية في مكان عملك، ويجب توفير سلال مهملات مغلقة لضمان التخلص من الكمامات والمناديل بطريقة صحية.

ومن المهم غسل اليدين جيداً، والحرص على تواجد مطهر اليدين في مواقع بارزة بمقر عملك، مع تشجيع اتباع النظافة التنفسية الجيدة، وذلك يعني أن تغطي فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، دون أن تنسى التخلص من المنديل بعد استعماله فوراً.

ويُذكر أن أفضل طريقة لمنع انتقال الفيروس هي غسل يديك جيداً بالماء والصابون، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويُعتبر الصابون والماء من أفضل الطرق للحماية ضد الفيروسات، ولكن معقم اليدين بديل جيد إذا لم تتمكن من غسل يديك. وما عليك سوى وضع كمية صغيرة من المطهر، وفرك يديك معا لمدة 20 ثانية تقريباً. ولن تتخلص معقمات الأيدي من الأوساخ والمواد الكيميائية أو أنواع قليلة من الجراثيم، لكنها أفضل من لا شيء.

المصدر: سي ان ان