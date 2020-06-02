بلدية شحيم : شفاء حالة واحدة وانتظار نتيجة 42 فحصاً

اعلنت خلية الأزمة واللجنة الطبية في بلدية شحيم، تسجيل أول حالة شفاء في البلدة.

وأكد التقرير الثامن الصادر عن خلية الأزمة “ان العدد الإجمالي للحالات المتبقية المثبتة مخبريا هي 3 حالات (ضمن بلدة شحيم العقارية) ، مشيرا الى ان اللجنة تنتظر نتائج فحوصات لـ 42 شخصا، والتي أجريت نهار السبت 30 الماضي، وأشار التقرير الى “ان اللجنة تتابع المحجورين في البلدة، بالاضافة الى المقيمين ضمن بلدة مزبود بالتنسيق مع خلية الأزمة في بلدية مزبود”.

ودعت خلية الأزمة الأهالي الى “ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية (الكمامة، التباعد الجسدي، وغسل وتعقيم اليدين).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام