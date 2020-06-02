بلدية برجا: 6 حالات كورونا مثبتة مخبريا

أكد التقرير 59 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، والذي يغطي الإصابات بفيروس كورونا أن “عدد الحالات المثبتة مخبريا هو 6 حالات، من المقيمين في برجا”، لافتاً

الى”ان اللجنة تنتظر نتائج فحصين مخبريين”، مؤكداً أن “عدد الأشخاص المحجورين والمخالطين للحالات المثبتة هو 113، وأن عدد الأشخاص المحجورين القادمين من خارج لبنان 28”.

وأكدت اللجنة “أنها تتابع العائدين من خارج لبنان، لناحية التأكد من التزامهم الحجر المنزلي، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر الجاد “، متمنية من “أهالي برجا بشكل عام التزام قرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام