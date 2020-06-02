الموجة الثانية لـ “كوفيد-19” ستكون في الخريف وقد تكون العدوى مختلطة

أعلنت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة الرقابة الصحية في روسيا، أنه من المحتمل جدا أن تكون الموجة الثانية لـ “كوفيد-19” في الخريف المقبل، وليس مستبعدا أن تكون العدوى مختلطة.

ووفقا لها، يحاول الخبراء والأطباء حاليا تحديد عدوى “كوفيد-19” هل ستكون مختلطة مع أمراض البرد الأخرى التي تبدأ بالإنتشار في الخريف مثل الإنفلونزا وغيرها. وهذا الأمر يجعلنا نسرع في ابتكار اللقاح المضاد لنوع الإنفلونزا المحتمل.

وتضيف سيكون الأشخاص الذين لقحوا ضد الإنفلونزا محصنين منها بالدرجة الأولى، وهذا بالطبع يخفض بدرجة كبيرة من المخاطر الناتجة عن الإصابة بـ “كوفيد-19”.

وتشير بوبوفا، إلى أن “كوفيد-19” يجبر الأطباء على الإسراع في ابتكار لقاح مضاد لإنفلونزا الموسم المقبل، وإنتاج كميات كبيرة منه والبدء سريعا في تلقيح أكبر عدد من الناس. لأن هناك معلومات تشير إلى احتمال انتقال الفيروسين معا من الشخص المصاب إلى الآخرين، ما ستكون له نتائج مؤلمة.

وقالت، “وهذا بالطبع سيكون من الصعب تحمله، لذلك نفكر منذ الآن في كيفية حماية الناس في فصل الخريف”.

وتضيف، لا تعطي الإصابة بفيروس كورونا الموسمي، مناعة متقاطعة من “كوفيد-19” لذلك يأمل الخبراء في روسيا بالحصول على اللقاح المضاد له قبل الموجة الثانية المتوقعة لانتشاره.

المصدر: روسيا اليوم