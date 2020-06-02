بايدن: ترامب يستخدم الجيش الأميركي ضد الشعب الأميركي

اتهم المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بأنه “يستخدم الجيش الأميركي ضد الشعب الأميركي” ويستخدم الغاز المسيل للدموع ضد “متظاهرين سلميين”.

وقال بايدن (77 عاما) في تغريدة على تويتر إن ترامب (73 عاما) الذي سيتواجه وإياه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني “يستخدم الجيش الأميركي ضد الشعب الأميركي، إنه يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين ويطلق عليهم الرصاص المطاطي، من أجل صورة”، مضيفاً “من أجل أولادنا ومن أجل روح بلادنا علينا أن نهزمه، ولكني أعني هذا عندما أقوله لا يمكننا أن نفعل ذلك إلا معا”.

وأتت تغريدة النائب السابق للرئيس السابق باراك أوباما بعدما توجه ترامب مساء الإثنين سيرا من البيت الأبيض إلى كنيسة ساينت جون، الصرح الديني المجاور لمقر الرئاسة والذي طالته ليل الأحد أعمال تخريب خلال تظاهرة للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة، وكانت قوات الأمن استبقت وصول الرئيس إلى المكان بتفريقها بالقوة، ولا سيما بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع، متظاهرين كانوا محتشدين أمام الكنيسة وفي ساحة لافاييت التي تفصل بينها وبين البيت الأبيض.

وفي خطاب مقتضب إلى الأمة أعلن ترامب نشر “آلاف الجنود المدججين بالأسلحة” وعناصر من الشرطة في واشنطن، واصفا ما شهدته العاصمة الفدرالية الأحد من أعمال شغب وتخريب ونهب بأنه “وصمة عار”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية