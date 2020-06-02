انتشار مكثف للجيش الأميركي في واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2020 - 07:08

انتشار مكثف للجيش الأميركي في واشنطن

منذ 53 mins 2 June، 2020
أخبار موقع المنار

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