جو بايدن يتهم ترامب باستخدام قوات الجيش ضد الأميركيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2020 - 07:08

جو بايدن يتهم ترامب باستخدام قوات الجيش ضد الأميركيين

منذ 1 ساعة 2 June، 2020
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