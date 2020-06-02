آلاف الأشخاص يتظاهرون في أمستردام تضامنا مع جورج فلويد

خرج نحو 3 آلاف شخص وسط العاصمة الهولندية أمستردام، تضامنا مع المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السمراء، جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة أثناء القبض عليه في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وأفادت صحيفة “دي تلغراف” الهولندية بأن المشاركين في المظاهرة وضعوا الكمامات الطبية تلبية لمطالبة السلطات لضمان الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن العديد من المدن في الولايات المتحدة تشهد مظاهرات واشتباكات بين الشرطة ومحتجين على إثر مقتل فلويد، الذي توفي متأثرا بإصابته بعد القبض عليه بطريقة قاسية.

وفرضت السلطات الأمريكية حظر التجول في بعض المدن ونشرت التعزيزات الأمنية لمنع وقوع أعمال الشغب التي ترافق الاحتجاجات.

المصدر: وكالات