البيت الأبيض: وزارة العدل قررت تصنيف “أنتيفا” تنظيما إرهابيا داخليا

أكد البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية قررت تصنيف حركة “أنتيفا” المناهضة للفاشية والتي يتهمها الرئيس، دونالد ترامب، بالوقوف وراء أعمال العنف في البلاد، تنظيما إرهابيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، إن وزارة العدل تنوي إدراج “أنتيفا” في قائمة “التنظيمات الإرهابية الداخلية” في الولايات المتحدة.

وأضافت ماكينالي أن وزارة العدل تمتلك “قاعدة كبيرة من الأدلة” التي تؤكد أن أنصار حركة “أنتيفا” يتحملون المسؤولية عن أعمال العنف خلال الاحتجاجات.

وتابعت المسؤولة: “الرئيس أكد بوضوح أن ما نراه الآن في شوارع أمريكا أمر غير مقبول. لن نتسامح مع العنف والنهب والفوضى وغياب القانون. هذه الأعمال الإجرامية ليست احتجاجات، إنها جرائم تضر الأمريكيين العزل”.

وقال ترامب، في تغريدة مقتضبة نشرها أمس الأحد، إن “الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتصنيف أنتيفا تنظيما إرهابيا”.

وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات واسعة ضد العنصرية وعنف الشرطة تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب واندلعت في أنحاء البلاد بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس جراء احتجازه من قبل عناصر شرطة محلية بطريقة قاسية يوم 25 مايو.

واتهم ترامب “أنتيفا واليساريين المتطرفين السيئين” بالوقوف وراء أعمال الشغب، فيما دعا السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل معهم، مهددا باستخدام “القوة العسكرية غير المحدودة” حال تطلبت الضرورة ذلك.

المصدر: وكالات