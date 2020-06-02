وفاة 71 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

سجلت موسكو، اليوم الاثنين، تراجعا نسبيا لوتيرة زيادة الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 71 حالة جديدة مقابل 76 في إحصائية أمس الأحد.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 71 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2624 شخصا، بعد أن كانت 2553 في الإحصائية السابقة.

ويمثل هذا العدد تراجعا طفيفا للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية يوم 28 مايو 76 حالة، وفي 29 مايو 78، وفي 30 مايو 69، وفي 31 مايو 76.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 183088 إصابة مؤكدة، بينها 82239 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الأحد، 414878 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 4855 وفاة و175877 حالة شفاء.

المصدر: وكالات