بلدية برجا: الحالات المثبتة مخبريا 6 بعد تسجيل 3 اصابات جديدة

أكد التقرير58 الصادرعن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، والذي يغطي الإصابات بفايروس كورونا “ان عدد الحالات المثبتة مخبريا 6 حالات، من المقيمين في برجا”، وأشار التقرير الى ان الحالات 3 الجديدة المثبتة مخريا هم من المقيمين في برجا ( من عائلة الحالات المثبتة سابقا).

ولفت التقرير الى”ان اللجنة تنتظر نتائج 3 فحوصات مخبرية، وانه تم حصر الأشخاص المخالطين بشكل مباشر وغير مباشر للحالات المثبتتة، ويجري التواصل معهم من أجل التزام الحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما”، موضحا “ان عدد الأشخاص المحجورين القادمين من خارج لبنان 26، وان عدد الأشخاص المحجورين والمخالطين للحالات المثبتة 91”.

وأكدت اللجنة “انها تتابع العائدين من خارج لبنان، لناحية التأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي، ومتابعة اوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر الجاد”. وتمنت اللجنة من”أهالي برجا بشكل عام التزام قرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام