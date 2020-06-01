المكتب الإعلامي لوزيرة العدل أوضح ما يتم تداوله حول مشروع مرسوم التشكيلات القضائية

أصدر المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في لبنان ماري كلود نجم الاثنين بيانا توضيحيا حول “الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول مشروع مرسوم التشكيلات القضائية”.

وجاء في البيان: “بتاريخ 18/5/2020، أرسل مجلس القضاء الأعلى الى وزارة العدل اقتراحا إلحاقيا لمشروع التشكيلات القضائية الذي كان قد أعده في آذار الماضي، مما يستتبع حتما وجوب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية المنظم من وزارة العدل، والمحال من رئاسة مجلس الوزراء على رئاسة الجمهورية.

وبناء على ذلك، وجهت وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء كتابا تطلب بموجبه استعادة مشروع المرسوم ليصار الى تنظيم مشروع جديد يتضمن التعديل الذي أجراه مجلس القضاء الأعلى، هذا ما اقتضى توضيحه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام