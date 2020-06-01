“تجمع العلماء”: استمرار العدو بخرق السيادة اللبنانية يؤكد ضرورة المقاومة وسلاحها

استنكر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان “استمرار العدو الصهيوني بخرقه للأجواء اللبنانية. واوضح ان “ذلك يؤكد ضرورة المقاومة وسلاحها”.

وقال التجمع في بيان له الاثنين إن “دم الشهيد رشيد كرامي لن يضيع وأن القصاص العادل يجب أن ينال من قام باغتياله وهو معروف والعفو عنه لا قيمة له”.

من جهة ثانية، أكد التجمع ان “لا حق لأحد سوى الفلسطينيين في بحث كيفية إدارة الأماكن المقدسة ولا علاقة للكيان الصهيوني بهذا الأمر مطلقا”.

كما استنكر التجمع “قيام العدو الصهيوني باغتيال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وشاب آخر فقط لأنهم اعتبروا أن عنده نية للقيام بعملية دهس في عمل مشابه لما قامت به شرطة الولايات المتحدة الأميريكية في قتل الشاب الأسود جورج فلويد بدم بارد في عنصرية مقيتة وواضحة”، وسأل “أين هي منظمات حقوق الإنسان من هذه الأفعال الإجرامية؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام