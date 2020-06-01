طارق الداوود: على الناس أن تقف وقفة عز وطنية ضد الزعامات التي اختلست مستقبلهم

رأى نائب أمين عام حركة “النضال اللبناني العربي” طارق الداوود أن “الوضع السياسي في لبنان بات مزر للغاية، بالإضافة لعملية الإصطفاف الطائفي الذي يحمي السياسيين الفاسدين والذين نهبوا البلد وأوصلوه للإنهيار الذي نعيشه اليوم”.

وأسف الداوود الاثنين “اننا لا نرى أي ردة فعل شعبية ضد هذه الطبقة والسبب المركزي في ذلك هو التقوقع الطائفي والمذهبي وتجمهر الشعب لمصلحة الزعماء الطائفيين والمذهبيين وهم أنفسهم الذين نهبوا ثروات المدافعين الشرسين عنهم”، وتابع “نحن ما زلنا نعول على الناس أن تقف وقفة عز وطنية ضد الزعامات التي اختلست مستقبلهم ومصيرهم وطموحهم”.

وأكد الداوود ان “الثورة يجب أن تستمر خاصة وأن الطبقة السياسية ما زالت بنفس الذهنية والعقلية وكأن ثورة لم تحدث”، واضاف ان “الرهان على عنفوان المواطن اللبناني كبير في ظل نظام سياسي طائفي فاسد هو أشبه بجثة ميتة لا يمكن أن ينتج منها شيئ إلا الخراب”.

المصدر: بريد الموقع