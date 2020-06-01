وفد من “اللقاء التشاوري” زار دياب: ندعم الحكومة ونقف بجانب رئيسها

استقبل رئيس مجلس الوزراء في لبنان حسان دياب وفد “اللقاء التشاوري”، حيث جرى البحث في الأوضاع السياسية العامة والجلسة الأخيرة لمجلس النواب.

وأكد الوفد “دعم الحكومة والوقوف إلى جانب رئيسها”.

وقد ضم الوفد النواب: فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، الوليد سكرية، عدنان طرابلس والوزير السابق حسن مراد، عثمان المجذوب، علاء جليلاتي وهشام طباره، في حضور وزير الاتصالات طلال حواط و”مستشار الرئيس دياب” خضر طالب.

من جهة ثانية، استقبل دياب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والعميد سعيد فواز والعقيد عصام طقوش، وبحث المجتمعون في الوضع الأمني في البلد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام