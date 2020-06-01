الأمن العام اللبناني: معاودة استقبال المعاملات اعتبارا من 2 الحالي

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان الاثنين عن معاودة العمل باستقبال طلبات المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وفئتي قيد الدرس ومكتومي القيد -باستثناء طلبات سمات الدخول- في الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة لها، اعتبارا من تاريخ 02/06/2020 خلال أوقات الدوام الرسمي.

وقالت المديرية في بيان لها “تستقبل طلبات الإقامات على مختلف أنواعها والمنتهية صلاحيتها إعتبارا من 11/3/2020 دون استيفاء رسوم التأخير عند التقدم بطلبات تجديدها وفقا للأصول المرعية الإجراء حتى تاريخ 30/6/2020 ضمنا، وتجدد إعتبارا من تاريخ إنتهاء صلاحية الإقامة السابقة”.

وتابع البيان “تقدم طلبات تجديد الإقامات من الفئتين الثالثة والرابعة – حتى لو كانت منتهية الصلاحية – من قبل الكفيل حصرا دون اصطحاب العامل أو العاملة”، واضافت “لمزيد من المعلومات زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام على الرابط الإلكتروني التالي: www.general-security.gov.lb”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام