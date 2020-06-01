الأمن العام اللبناني: معاودة استقبال المعاملات اعتبارا من 2 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2020 - 16:58

الأمن العام اللبناني: معاودة استقبال المعاملات اعتبارا من 2 الحالي

منذ 1 ساعة 1 June، 2020
الامن العام
لبنان

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان الاثنين عن معاودة العمل باستقبال طلبات المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وفئتي قيد الدرس ومكتومي القيد -باستثناء طلبات سمات الدخول- في الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة لها، اعتبارا من تاريخ 02/06/2020 خلال أوقات الدوام الرسمي.

وقالت المديرية في بيان لها “تستقبل طلبات الإقامات على مختلف أنواعها والمنتهية صلاحيتها إعتبارا من 11/3/2020 دون استيفاء رسوم التأخير عند التقدم بطلبات تجديدها وفقا للأصول المرعية الإجراء حتى تاريخ 30/6/2020 ضمنا، وتجدد إعتبارا من تاريخ إنتهاء صلاحية الإقامة السابقة”.

وتابع البيان “تقدم طلبات تجديد الإقامات من الفئتين الثالثة والرابعة – حتى لو كانت منتهية الصلاحية – من قبل الكفيل حصرا دون اصطحاب العامل أو العاملة”، واضافت “لمزيد من المعلومات زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام على الرابط الإلكتروني التالي: www.general-security.gov.lb”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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