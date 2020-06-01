الخارجية الصينية: الاحتجاجات في الولايات المتحدة تكشف عن خطورة مشكلة التمييز العنصري

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان الاثنين، أن “أعمال الشغب في الولايات المتحدة الأميركية والتي نجمت عن وفاة الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد، كشفت عن خطورة مشكلة التمييز العنصري والوحشي لضباط الشرطة فيها”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، “نحن نتابع تطور الوضع المتعلق بوفاة جورج فلويد لدى الأميركيين من اصل إفريقي حق في الحياة ويجب حماية حقوقهم. والتمييز العنصري للأقليات القومية هو مرض مزمن في المجتمع الأميركي. وقد كشف الوضع الحالي مرة أخرى عن شدة التمييز العنصري ووحشية إنفاذ القانون وضرورة حل هذه المسائل بالطريقة السلمية”.

وأعرب عن أمله في أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة التدابير اللازمة لحماية الحقوق القانونية للأقليات القومية. وأجج مقتل جورج فلويد غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول الفيديو، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين وأحرقت العديد من السيارات والمنشآت.

المصدر: سبوتنيك