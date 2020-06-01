الصحة الكويتية ترصد 719 إصابة بكورونا وتسجل 8 وفيات بفعل الفيروس منذ الأمس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الاثنين، رصد 719 إصابة جديدة بـ “كوفيد 19″، وتسجيل وفاة 8 أشخاص جراء تداعيات الإصابة بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” في الكويت، بحسب موقع الوزارة، 27762 حالة؛ فيما ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 220 حالة. وأوضح الناطق باسم الوزارة عبد الله السند، أنه تم إجراء 3664 مسحة جديدة للكشف عن المصابين بالفيروس؛ مؤكدا أنه كلما تم النجاح بالتباعد الاجتماعي؛ فإن الإجراءات الحكومية ستقل، ويتم الانتقال إلى إجراءات أقل شدّة.

من جهته، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، عن شفاء 1513 حالة من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 12899 حالة. وقال الصباح إن “التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين”. وتحتل الكويت المركز الرابع خليجيا وعربيا بعدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا”؛ غير أنها تأتي ثالثة في قائمة الدول الخليجية لأعداد الوفيات بسبب الوباء.

المصدر: سبوتنيك